Толпа атыраусцев перед акиматом искала "клад" от блогера

23 апреля атыраусцы решили немного разбогатеть и собрались перед областным акиматом, чтобы найти спрятанные блогером деньги, сообщает zakon.kz.

Как отмечает atpress.kz, блогер Ахон Бержан в Instagram сообщил, что хочет оставить что-то ценное для своих подписчиков в родном Атырау.

Через час он снял видео перед областным акиматом, где в коробку для сигарет положил 50 тысяч тенге и спрятал ее на ветке дерева. Через несколько минут перед зданием акимата собралось большое количество людей, которые искали "клад". Молодые люди подъезжали на машинах, велосипедах, начался ажиотаж. Сам блогер через несколько минут выложил видео, где показал молодого человека, который нашел деньги, - говорится в сообщении.

В пресс-службе ДП Атырауской области сообщили, что собранный материал будет направлен в СЭС для дальнейшего принятия решения.

Позже блогер снял видео, в котором признался, что сожалеет о содеянном, и обратился с извинениями в адрес жителей Атырау за нарушение карантина.

В марте был похожий случай. Блогер Нурдаулет спрятал смарт-часы на набережной. Позже очевидцы сняли на видео столпотворение из его подписчиков.