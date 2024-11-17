Родители извинились за детей, которые толпой избили сверстника в Актау
Фото: скриншот видео
В Актау родители детей, которые толпой избили своего сверстника в школе №24, извинились перед пострадавшим, сообщает Zakon.kz.
Ролик опубликовали в Instagram. На видео также присутствуют и четверо участников потасовки.
По информации портала Lada, потерпевшие приняли извинения.
Как уточняется, инцидент произошел 15 ноября. К ситуации привлекли представителей правоохранительных органов и отдела образования, а также законных представителей участников происшествия. Прокуратура Мангистауской области взяла ситуацию на контроль.
Ранее сообщалось, что драка подростков в Петропавловске закончилась госпитализацией.
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