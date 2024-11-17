Родители извинились за детей, которые толпой избили сверстника в Актау

Фото: скриншот видео

В Актау родители детей, которые толпой избили своего сверстника в школе №24, извинились перед пострадавшим, сообщает Zakon.kz.

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