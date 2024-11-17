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Родители извинились за детей, которые толпой избили сверстника в Актау

извинение родителей за детей, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2024 20:50 Фото: скриншот видео
В Актау родители детей, которые толпой избили своего сверстника в школе №24, извинились перед пострадавшим, сообщает Zakon.kz.

Ролик опубликовали в Instagram. На видео также присутствуют и четверо участников потасовки.

По информации портала Lada, потерпевшие приняли извинения.

Как уточняется, инцидент произошел 15 ноября. К ситуации привлекли представителей правоохранительных органов и отдела образования, а также законных представителей участников происшествия. Прокуратура Мангистауской области взяла ситуацию на контроль.

Ранее сообщалось, что драка подростков в Петропавловске закончилась госпитализацией.

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