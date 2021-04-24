Стрельба в ЖК: полиция Алматы ведет переговоры

24 апреля 2021, 20:07
Фото: zakon.kz

В полиции Алматы прокомментировали инцидент со стрельбой в ЖК Бухар-Жырау Тауэрс, сообщает zakon.kz.

В настоящее время проводятся переговоры с подозреваемым, который закрылся в квартире.

Вооруженный мужчина отказывается вступать в диалог. При этом он произвел более 10 выстрелов в сторону лестничной площадки.

В целях обеспечения безопасности, жители указанного дома эвакуированы.

Полиция призывает граждан к спокойствию. пострадавший находится в реанимации, угрозы его жизни нет. спецоперация по задержанию и обезвреживанию преступника продолжается. пресс-служба Департамента полиции города Алматы


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