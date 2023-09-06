Ранены женщина и ребенок: в ЗКО полиция ищет стрелка

Фото: Zakon.kz

В ЗКО полиция разыскивает мужчину, который напал на соседа с ружьем. Ранения получили женщина и ребенок, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: