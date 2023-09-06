Ранены женщина и ребенок: в ЗКО полиция ищет стрелка
Фото: Zakon.kz
В ЗКО полиция разыскивает мужчину, который напал на соседа с ружьем. Ранения получили женщина и ребенок, сообщает Zakon.kz.
Полиция ЗКО сообщила о том, что подозреваемый в стрельбе установлен.
"5 сентября примерно в 18:45 часов в поселке Аралтобе Сырымского района во время ссоры, после совместного распития спиртных напитков, 48-летний мужчина из хулиганских побуждений произвел выстрелы из охотничьего ружья в 34-летнего жителя. Разлетевшимися дробью патрона были ранены в ногу прохожие – женщина и ребенок", – сказано в сообщении.
По данному факту начато досудебное расследование. В настоящее время принимаются все меры к задержанию преступника.
4 сентября в Алматы в ресторане произошла стрельба. По словам очевидцев, четверо человек в масках и с пистолетами Макарова ранили двоих посетителей. В итоге один мужчина получил ранение в живот, другой – в ногу.
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