Было очень страшно: что испытали жильцы ЖК Бухар-Жырау Тауэрс во время стрельбы в их доме

Накануне в жилом комплексе "Бухар-Жырау Тауэрс" в Алматы произошло ЧП, в ходе которого ранивший охранника ЖК мужчина погиб, выбросившись из окна своей квартиры, расположенной на 17 этаже. Он долго отстреливался от прибывших полицейских, ЖК был оцеплен. Его жильцы рассказали в соцсетях, что они испытали во время данного инцидента, сообщает zakon.kz.

"Мы даже не в курсе, что граждане другой страны в одночасье могут создать вооружение сопротивление"

Канат Казбек на своей странице в Facebook пишет: "Что я могу сказать по поводу события в нашем ЖК "Бухар Жырау Тауэрс"? Работа полицейских выполнена из рук вон плохо. Вся заварушка началась в начале 12-го по полудню. Вместо того, чтобы оцепить тротуар, примыкающий со стороны проспекта Бухар Жырау и сам двор, они оцепили зачем-то только Шагабутдинова. Первые часы во дворе праздно разгуливали люди. Двор от людей очистили уже после обеда, вместо того, чтобы сделать это сразу.

В подъезд еще с обеда забежали полностью вооруженный, спецназ в касках и с щитками. Стрелок ближе к вечеру начал отстреливаться. Могли бы его снять снайперы. Ведь люди фото выкладывали с его полным видом окна.

Я в этот момент, ничего не подозревая, вышел со своего блока и с разрешения полицейских покинул двор. Хотя, оказывается, находился на прямой линии огня. Откуда я мог это знать? Так спокойно выпустили меня гражданского, подвергая опасности.

Соблюдение безопасности граждан отработано очень слабо. Да, без резких движений, но спуститься сверху с крыши могли бы или с соседних квартир, а не ждать, пока он сам выбросится из окна. Стрелок мог бы стрелять в соседние окна и по прохожим на тротуаре, примыкающем к ЖК со стороны проспекта Бухар Жырау.

Конечно, многие могут сказать, что спецназ тоже чьи-то дети и рисковать не могли собой. Но зачем идти в такие структуры и получать зарплаты из средств налогоплательщиков, если их не могут защитить? Получается, услуги свои наши правоохранители выполняют очень слабо.

Думаю, полицейское начальство должно получить от этого если не выговор, то как минимум уроки. Срочно нужно готовить тренировочную базу штурмовиков, готовых в разных ситуациях выполнить поставленные задачи четко и слаженно. Произвести проверку всех боевых клубов на предмет их целей и задач. Так, мы даже не в курсе, что граждане другой страны, с виду мирные и примерные, в одночасье могут создать вооружение сопротивление. Это сигнал на проверку и на прочность нашей защиты".

Многие пользователи оставили комментарии по этим постом. Одни защищают полицейских, другие их ругают. Одни обвиняют стрелка, другие сочувствуют ему… "Чтобы наша полиция пыталась спасти жизнь стрелку… Они показали полную неспособность в критической ситуации! Эти "силовые структуры" только с беззащитными и инакомыслящими могут бороться".

"Почему люди так хотят смерти другого, пусть даже преступника? Откуда такая жестокость и категоричность в желании убить? У стрелка тоже есть права ... Полагаю, что полицейские оценили ситуацию и действовали по протоколу. Пытались разобраться в причинах, возможно, спасти его и уже потом судить по закону ... Снайпер - это чрезвычайно крайняя мера".

"Никого же он не убил. Имущество не пострадало. Здание, подъезд и соседние квартиры в порядке. Полицейские не пострадали. Даже самому стрелку они жизнь пытались спасти и вели переговоры. Что такого они неправильно сделали?".

"Подозреваю, что полиции не меньше хлопот зеваки доставили. Тем, которым положено было эвакуироваться или под кровать залезть. Насколько я понял, наоборот, со всего города начали подтягиваться любители острых ощущений".

"Довольно гладко прошло - это хорошо. И правда - ни жертв, ни взрывов...".

"Полицейские возможно не были уверены, один ли он дома, не удерживает ли заложников, пока ждали приезда переговорщика, пока от спецподразделения получили указание и т.д. А по поводу оцепления это, да, сплоховали, кажется, видимо тоже ждали указания".

"В это время были в гостях в этом комплексе. Все оцепили, ни пройти ни проехать. Сначала мы подумали, что идет спецоперация по ликвидации банды террористов или ОПГ. Целых 2 пожарные машины, куча полицейских машин. Оказывается, один неадекватный мужчина. Можно было как в кино сделать, все тихо и быстро. Ну и полиция у нас".

Фото Айжан Мухамедиевой

"Он писал непонятную чушь в чате жильцов, были признаки обострения"

Алматинка Айжан Мухамедиева также поделилась в Facebook своими ощущениями:

"Было очень страшно вчера, даже не передать словами.. Жить в непосредственной близости от места происшествия, когда не просто слышишь, но видишь, как он открывает окно и стреляет. И как это все могло произойти? Почему?

Теперь я хочу обратиться к нашему, ныне действующему КСК БЖТ: как Вы могли допустить такое? Почему бездействовали, ведь к вам обращались жители не раз, когда были вывешены плакаты, когда были выстрелы еще ранее, когда он писал непонятную чушь в чате жильцов. Были признаки обострения, руководство КСК никак не отреагировало, доведя в конечном итоге человека до самоубийства. Вы со своей стороны только удалили его из чата и все! Не взяли на себя никакой ответственности, даже во время ЧП от вас так и не дождались ни одного сообщения успокоения для жильцов. А ведь деньги за РСЖ, в том числе расходы на содержание охраны в нашем ЖК идут непосредственно в КСК БЖТ. До каких пор вы будете молчать и игнорировать вопросы жителей, по моему уже дальше некуда! Надо сложить свои полномочия и дать возможность работать и созидать уже созданному ОСИ, а не вставлять палки в колеса".

В ответ на этот пост также прозвучали разные мнения. Одни пишут "Жители сами могли обратиться в полицию, если он и раньше стрелял. Это же их безопасность, не обязательно ждать председателя КСК". Другие считают, что это бесполезно: "У нас в доме тоже есть неадекватный сосед. И на него заявления в полицию писали и соседи, и я лично. И знаете, как отреагировала полиция? Отказы написала, вот и вся реакция".

Управление жилищной политики г. Алматы среагировало на данный пост и комментарии: " Вопросы, связанные с содержанием жилья, рассматриваются собственниками на собрании в соответствии со ст. 42-1 Закона РК "О жилищных отношениях". Принятые собранием решения оформляются протоколом и являются обязательными для всех.

По вопросу перехода из одного органа управления в другой сообщаем, что данная процедура осуществляется путем направления уведомления старому органу управления, с приложением всех подтверждающих материалов. После получения уведомления, в течение 3 рабочих дней, орган управления обязан передать все учредительные документы вновь избранному органу.

В случае отказа в добровольной передаче документации, вы вправе обратиться в судебные органы, поскольку согласно Закону О жилищных отношениях, все споры, вытекающие из жилищных правоотношений, разрешаются судом".

24 апреля неизвестный мужчина выстрелил в охранника ЖК Бухар-Жырау Тауэрс. Затем он поднялся к себе в квартиру на 17 этаже. Прибывшие полицейские несколько часов пытались вести с ним переговоры, но безуспешно: мужчина отстреливался, стрелял в сторону лестничной площадки. Кончился этот инцидент тем, что стрелок выбросился из окна и погиб на месте падения. Охранник доставлен в больницу.

Подготовила Торгын Нурсеитова