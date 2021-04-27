50 человек признали виновными по делу о беспорядках в Кордае

В Таразе зачитали приговор по делу о массовых беспорядках в Кордайском районе, 50 человек признаны виновными, один оправдан, передает zakon.kz.

Очередной судебный процесс по делу о массовых беспорядках в Жамбылской области начался Трарзе в начале декабря 2020 года. На скамье подсудимых оказался 51 человек, из них 33 находились под стражей, для 16 избрали меру пресечения в виде поручительства, еще двое находятся под подпиской о невыезде, сообщает Sputnik.

Потерпевшими по делу признаны 366 человек. Обвиняемых защищали более 60 адвокатов. Дело состояло из 400 томов.

В чем обвиняли подсудимых

Подсудимым вменяли сразу несколько уголовных статей. В их числе "Незаконное хранение оружия и боеприпасов, "Убийство", "Угроза" и "Разбой", "Посягательство на жизнь сотрудников полиции", "Организация массовых беспорядков".

Десятерых подсудимых обвиняли в умышленном убийстве, но они категорически не согласны с обвинениями, предъявленными прокурором.

Ранее, 29 сентября 2020 года, военным судом Алматинского гарнизона были осуждены семеро участников беспорядков в селах Кордайского района Жамбылской области.

Приговором военного суда Алматинского гарнизона за кражу и участие в массовых беспорядках к лишению свободы от трех до девяти лет осуждены военнослужащий Улан Атанбаев, а также Алмат Тлеугалиев, Абзал Нураханов, Ерлан Буралкинов, Рустем Бежибай, Мырзагали Дуйсенбаев и Бакытбек Ибрагимов.

В Генпрокуратуре напомнили, что в период с марта по август этого года к полутора годам лишения свободы осуждены братья Воингуй, применившие насилие к полицейским, отец и сын Юнху за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и хулиганство в группе лиц в отношении Кудашбаевых – к двум с половиной годам лишения и ограничения свободы, Р. Вейсер за изготовление и перевозку 54 штук коктейлей "Молотова" – к трем годам лишения свободы.

Массовые беспорядки в Кордае

В ночь на 7 февраля 2020 года в результате беспорядков в Кордае Жамбылской области погибли 11 человек. Более ста получили ранения. Было разрушено почти две сотни домов и предприятий, сгорели около 100 автомобилей. В конфликте участвовало почти тысячи человек. Возбуждено 120 уголовных дел.

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