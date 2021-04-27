Дело о хищениях в "Астана LRT": приговор не состоялся

Суд постановил возобновить судебное следствие по делу о хищениях в "Астана LRT", передает zakon.kz.

Пресс-служба городского суда Нур-Султана ранее сообщила, что сегодня, 27 апреля будет оглашение приговора по делу о хищениях в "Астана LRT". Однако судья Кажымухан Мекемтас зайдя в зал суда, сказал, что следствие возобновляется.

Суд, удалившись в совещательную комнату, постановил возобновить судебное следствия в связи с тем, что возникли неясности и сомнения, необходимые для выяснения ряда обстоятельств по имуществу арестованного, - сказал судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Нур-Султана.

Судья пояснил, что у него будут вопросы ко всем подсудимым про их имущество.

Суд по этому делу начался в октябре 2020 года. Семерых подсудимых обвиняют в хищениях 5,7 млрд тенге, совершенных при строительстве легкорельсовой трассы. Уголовное дело состоит из 155 томов и 8 эпизодов.

Еще двое подозреваемых находятся в розыске по линии Интерпола. Их зовут Талгат Ардан и Канат Султанбеков. Первый был главой "Астана LRT", второй - заместителем акима столицы.

Сам проект "Астана LRT" – это система легкорельсового транспорта, которая должна была стать основной платформой транспортной системы города и объединить все виды общественного транспорта.

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