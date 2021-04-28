Убили на глазах дочки: муж заказал свою жену в Алматинской области

В Алматинской области оглашен приговор по делу о жестоком убийстве молодой женщины, передает zakon.kz.

Этот случай произошел осенью прошлого года. При странных обстоятельствах была жестоко убита мама маленькой девочки Светлана. Как рассказал ее супруг родителям, вечером они с годовалой дочкой поехали в "Магнум" (по Капчагайской трассе) за продуктами. На обратном пути они свернули с трассы на пустырь, так как мужу Светланы потребовалось "справить нужду". Когда он вернулся, увидел исполосованное ножом тело жены, с признаками насильственной смерти. Сам он отрицал вину в причастности к убийству жены. Однако родные Светланы были уверены, что виновен он, так как у них в семье были напряженные отношения и мужчина угрожал развестись и забрать дочку. Полиция задержала двоих подозреваемых, один из которых - супруг убитой.

Как стало известно, 27 апреля в СМУС Карасайского района был оглашен приговор двоим мужчинам.

38-летний муж Е. погибшей был приговорен к 18 годам лишения свободы. Как сообщила лидер НеМолчи Дина Смаилова, его признали виновным ст. 99 ч. 2, п. п. 5,7,8, УК РК, с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности.

Второй подсудимый М., 1986 г.р., приговорен к 15 годам лишения свободы, по той же статье.

Их обязали возместить моральный ущерб семье погибшей в сумме 20 млн тенге.

Е., работник строительной компании, якобы на почве личных разногласий с женой и якобы с целью самостоятельно воспитывать дочь, решил убить жену при помощи наемного убийцы. Он долго выбирал кандидата, сначала предложил совершить убийство некоему знакомому, который не воспринял всерьез его слова и отказался. Затем остановился на личности М., который работал спасателем на озере Алаколь, предложив ему вознаграждение два миллиона тенге, - рассказала детали Смаилова.

Она пишет, что было две попытки. Первая - 10 ноября 2020 г. Но в последнюю минуту исполнитель отказался, "мотивирую тем, что слишком людное место и Е. с женой и ребенком уехал с планируемого места убийства".

12 ноября Е. в качестве предоплаты передал М. 100 000 тенге.

13 ноября он проезжая с женой и ребенком по Капчагайской трассе подъехал к безлюдному месту, якобы справить нужду, отошел на 150 метров от машины. В это время подошел М., открыл машину и нанес сильный удар по голове Светланы, на руках у которой была годовалая дочь. После этого он нанес более 30 колото-режущих ран женщине, лезвием от канцелярского ножа, три из которых оказались смертельными в области шеи. Светлана пережила ужасные минуты боли, страха умоляла не трогать дочь. Кроме резаных ран, у женщины сломан нос и множество гематом от ударов по голове и лицу. В это время Е. вернулся, поднял с полика заднего сиденья плачущего ребенка и наблюдал за убийством супруги с дочерью на руках. От полученных ран, Светлана скончалась на месте, М. скрылся с места преступления, но мимо проезжали люди, которые заметили происходящее и вызвали полицию! - сообщила Смаилова.

Она отмечает, что прокурор запросил по 20 лет каждому, но суд вынес менее суровый приговор.

Родные Светланы недовольны приговором.

Нас потрясло то, что М. сам пережил такую трагедию в детстве, его отец убил мать и сел в тюрьму, а сам он вырос в детском доме, но в тоже время, оставил сиротой годовалую девочку! Об этом на суде рассказал подсудимый Е., который посчитал это удобным обстоятельством, то, что М. не имеет родственников, - добавила Смаилова.