Происшествия

Муж убил гражданскую жену в Алматинской области

Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2026 19:30 Фото: unsplash
В селе Рыскулов Алматинской области по подозрению в убийстве местной жительницы задержан 45-летний мужчина, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Департаменте полиции региона, 14 января подозреваемый был задержан и водворен в изолятор временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, в ходе семейного конфликта мужчина нанес два ножевых ранения своей гражданской супруге. От полученных травм женщина скончалась спустя несколько часов. Тело с ножевыми ранениями обнаружили родственники погибшей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемого. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. По итогам расследования будет принято процессуальное решение в соответствии с требованиями законодательства.

Ранее сообщалось о другом убийстве. Сталкер около года преследовал студентку в Шымкенте. В январе 2026 года он ее выследил и убил на улице.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
