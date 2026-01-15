Муж убил гражданскую жену в Алматинской области

В селе Рыскулов Алматинской области по подозрению в убийстве местной жительницы задержан 45-летний мужчина, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Департаменте полиции региона, 14 января подозреваемый был задержан и водворен в изолятор временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело.



По предварительным данным, в ходе семейного конфликта мужчина нанес два ножевых ранения своей гражданской супруге. От полученных травм женщина скончалась спустя несколько часов. Тело с ножевыми ранениями обнаружили родственники погибшей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемого. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. По итогам расследования будет принято процессуальное решение в соответствии с требованиями законодательства.

Ранее сообщалось о другом убийстве. Сталкер около года преследовал студентку в Шымкенте. В январе 2026 года он ее выследил и убил на улице.