Муж убил гражданскую жену в Алматинской области
Как сообщили в Департаменте полиции региона, 14 января подозреваемый был задержан и водворен в изолятор временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело.
По предварительным данным, в ходе семейного конфликта мужчина нанес два ножевых ранения своей гражданской супруге. От полученных травм женщина скончалась спустя несколько часов. Тело с ножевыми ранениями обнаружили родственники погибшей.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемого. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. По итогам расследования будет принято процессуальное решение в соответствии с требованиями законодательства.
Ранее сообщалось о другом убийстве. Сталкер около года преследовал студентку в Шымкенте. В январе 2026 года он ее выследил и убил на улице.