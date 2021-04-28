С километровыми заторами на казахстанско-российской границе просит разобраться депутат 

Депутат фракции "Ак жол" Азат Сембинов рассказал о заторах из сотен автомобилей на границах с Китаем и Россией. С запросом он обратился к министру торговли и интеграции Бахыту Султанову, передает корреспондент zakon.kz.

Мажилисмен напомнил, что в 2008 году был дан старт строительству транспортного коридора Западная Европа - Западный Китай, на реализацию которого Казахстан привлекал международное финансирование - порядка 5,5 млрд долларов, которые страна до сих пор выплачивает с процентами. Однако уже построенный коридор и его финансовая отдача тормозятся неповоротливостью уполномоченных органов.

Так, уже около года на международном пункте "Нур жолы" на казахстанско-китайской границе простаивают в очереди сотни автомобилей. Фракция "Ак жол" с прошлого лета неоднократно обращалась к правительству по этой проблеме, но как показывает недавний скандал в Жаркенте, проблема до сих пор не решена, - отметил Азат Сембинов.

По словам депутата, также периодически возникают заторы на границе с Россией, несмотря на созданный Евразийский экономический союз. В партию обращаются предприниматели с жалобами о том, что уже несколько дней более трехсот автофур простаивают на пункте пропуска "Сырым" на казахстанско-российской границе.

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Причиной заторов на пропускных пунктах является одностороннее ужесточение пропуска с российской стороны и требование российских пограничников оборудовать технологические проходы в кузове автомашины. Депутаты фракции "Ак жол" считают необходимым напомнить о том, что согласно статье 1 Договора о ЕАЭС в рамках экономического союза обеспечивается свобода движения товаров, услуг и капитала. Ужесточение пограничного контроля внутри ЕАЭС препятствует свободному передвижению товаров, наносит прямой финансовый ущерб бизнесу и не соответствует принципам единого экономического пространства, - пояснил мажилисмен.

Он отметил, что обратившиеся предприниматели выражают непонимание и возмущение бездействием отечественных чиновников в ситуации, ущемляющей национальные экономические интересы Казахстана.

Фракция "Ак жол" разделяет такую оценку, требует срочно защитить наших предпринимателей, проработать проблему с российскими партнерами и обеспечить условия для свободного передвижения товаров и соблюдения условий ЕАЭС, - заключил Сембинов.

Тамила Языкова, Нур-Султан