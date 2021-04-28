Население Казахстана превысит 20 млн в 2025 году - Елбасы

К 2025 году количество казахстанцев превысит 20 млн человек. Об этом в ходе сессии АНК заявил Елбасы Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент zakon.kz.

В 1993 году, когда развалилась общая наша крыша – Советский Союз – люди не знали, что делать, как себя вести. Из приехавших сюда со многих республик кто-то хотел остаться, кто-то выехать. Мы не препятствовали, дали свободу. Выехало из Казахстана около трех миллионов человек. Население тогда сократилось до 14 миллионов. Мы приблизились на сегодня к отметке 19 миллионов человек. Я ставил задачу, чтобы к 2025 году было 20 миллионов. Я думаю, мы превысим эту цифру, — сказал Нурсултан Назарбаев.

Как сообщалось ранее, в столице Казахстана проходит XXIX сессия Ассамблеи народа Казахстана. Участие в заседании принимают Первый Президент РК-Елбасы Нурсултан Назарбаев, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а также члены Ассамблеи народа Казахстана в столице и регионах страны.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан