Челлендж в честь Иманбека запустили казахстанские звезды

Казахстанские звезды запустили новый челлендж, передает zakon.kz.

Называется он #ImanbekDanceChallenge. Об этом сообщила певица Айжан Нурмагамбетова.

#ImanbekDanceChallenge – новый тренд от казахстанских артистов. Популярный танцевальный челлендж 2020 года #JerusalemaDanceChallenge обрел новый формат. Артисты Казахконцерта продолжили популярный челлендж под мировой хит Иманбека "Roses" (Imanbek Remix). В зажигательном флешмобе приняли участие Алтынбек Коразбаев, Айжан Нурмагамбетова, группы "Азия", "Меломен" и другие известные артисты эстрады. Новый формат челленджа также нацелен на поддержку населения и поднятия общего духа во время пандемии коронавируса. Как отметили организаторы, #ImanbekDanceChallenge вдохновляет на позитивный настрой и призывает всех к единству, - сказано в instagram певицы.

видео: aizhan_nurmagambetova_official