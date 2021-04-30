Токаев высказался о конфликте на границе Кыргызстана и Таджикистана

Заявление Президента Республики Казахстан по ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе опубликовали на сайте Акорды, сообщает zakon.kz.

С глубокой обеспокоенностью воспринял информацию о вооруженном столкновении на государственной границе между Кыргызстаном и Таджикистаном. Кыргызский и таджикский народы являются для нас братскими, нас объединяют общая история и культурные ценности, - говорится в заявлении Касым-Жомарта Токаева.

Он отметил, что "нашим государствам и народам присущи миролюбие, толерантность и взаимное уважение".

Приветствую достигнутую договоренность о прекращении вооруженного конфликта и начале переговоров между полномочными представителями обоих государств, - подчеркнул глава государства.

Президент "уверен, что руководители Кыргызстана и Таджикистана, проявив должную мудрость, сумеют решить все спорные вопросы исключительно мирным путем".

Со своей стороны, готов приложить усилия к поиску взаимоприемлемых решений и восстановлению взаимного доверия. Считаю возможным выработать механизм урегулирования подобных пограничных инцидентов в рамках очередной Консультативной встречи глав государств Центральной Азии. Касым-Жомарт Токаев