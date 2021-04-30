Перевозчик незаконно присвоил функции госоргана - прокуратура

Национальный перевозчик незаконно присвоил себе контрольные функции государственного органа. Об этом сообщила Главная транспортная прокуратура Казахстана, передает zakon.kz.

В надзорном органе сообщили, что контроль за соблюдением требований безопасности на железнодорожных подъездных путях возложен на Комитет транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития. Специальный закон предписывает делать проверки на постоянной основе.

Однако, надзорному органу стало известно, что "Казақстан темир жолы" делегировал функции контроля территориальным филиалам.

По жалобе одного из ветвевладельцев прокуратура установила, что на основании приказа от 8 февраля 2021 года Национальная компания "Казақстан темир жолы" своим территориальным филиалам незаконно делегировала полномочия госконтроля по организации проверки. При издании приказа национальным перевозчиком не учтено, что государство закрепляет полномочия, которые принципиально не могут быть делегированы частным организациям. По протесту главного транспортного прокурора 23 апреля 2021 года противоречащие законодательству нормы приказа по проведению проверок были исключены, - сообщили в ГТП.

Это прекратило незаконные проверки 2 845 частных ветвевладельцев, с которыми национальная компания заключила договоры на подачу и уборку вагонов.