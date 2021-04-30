Подделка паспортов вакцинации: первые задержания прошли в Алматы

Полицейские Алматы задержали бывшую медсестру, которая принимала деньги за выдачу ложных паспортов вакцинации. Об этом говорится в сюжете Первого канала Евразия, передает zakon.kz.

Об услуге по приобретению паспорта вакцинации стало известно накануне. Журналисты телеканала связались с продавцом, представившись покупателями.

Она назвала прайс-лист. В среднем, чтобы получить отметку о прохождении вакцинации, нужно было заплатить 15 тысяч.

Сумма варьировалась в зависимости от клиники, отмечала женщина в разговоре.

Чтобы приобрести документ журналисты перевели деньги. Спустя 20 минут пришла фотография с монитора, показывающая "получение" вакцины от коронавируса. После этого журналисты отправились на задержание вместе с сотрудниками ДП и акимата.

Задержанную доставили в полицию, где выяснилось, что она уже не работает медсестрой. Женщина сидит в декретном отпуске два года. Она являлась посредником – собирала деньги и данные о "вакцинированном" пациенте и передавала их врачу. Врач, в свою очередь, вносила данные в информационные системы.

Полученные деньги и удостоверение личности я передала врачу Индире, это она вносила данные в базу. Вчера утром она со мной связалась, прислала деньги и сказала вернуть их отправителю. Потом сказала, чтобы я никому про нее не рассказывала, якобы мы даже не знакомы. Это был единственный раз, когда я участвовала в подделке паспорта вакцинации, - рассказала она.

Стало известно, что сотрудница клиники пустилась в бега. Сейчас она находится в розыске.

Факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 385 УК РК. Проведен комплекс оперативных мероприятий, в настоящее время действиям каждого фигуранта будет дана правовая оценка. Производство по уголовному делу осуществляет управление дознания ДП Алматы. официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек

В полиции отметили, что задержание скрывающегося врача дело времени.

Главврач городской поликлиники № 21 Наталья Рахальская рассказала, что этот факт стал для нее полной неожиданностью.

В данное время она отстранена от исполнения служебных обязанностей, идет служебная проверка. Мы этот факт вчера установили, для меня это было полной неожиданностью. Все сотрудники до этого были оповещены о соблюдении правил заполнения документации. Об ответственности, которую они несут за информацию, которую вносят в информационные системы. Установлен был этот факт. Все сотрудники, вся бригада, которая там находится на выездном пункте, отстранены от работы, проводится проверка. Наталья Рахальская

Сколько казахстанцев уже смогли получить липовые паспорта вакцинации – неизвестно. 28 апреля в МВД заявили, что сообщений от граждан и информации из других госорганов пока не поступало. В ином случае, заверили в ведомстве, по каждому факту будет проводиться тщательное разбирательство.

Помимо этого в МВД напомнили, что уголовная ответственность может грозить не только за изготовление поддельных паспортов вакцинации, но и за их использование.