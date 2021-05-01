В поисках пропавшего фермера спасатели нашли труп женщины

Карагандинские спасатели нашли останки неизвестной женщины при поисках фермера, сообщает zakon.kz.

Тело случайно обнаружили водолазы, когда проходили береговую линию реки Нуры, передает Astana TV.

Опознать погибшую, к сожалению, уже нельзя. Разве что по одежде. Сохранились сапоги, куртка и халат.

Водолазы работали все на ощупь. Течение, держатся за веревку и ползком, лежа вот так, искали. Предмет подозрительный подняли. Там тазовая часть была, часть позвоночника, правая кисть была. Местные исполнительные органы говорили, что в прошлом году в феврале пропала у них женщина. По одежде родственники и участковый узнают, но кости и вещи направили на судмедэкспертизу. зам. руководителя оперативно-спасательного отряда Марат Абильдинов

Пропавшего местного фермера Нурлана Сулейменова ищут уже 20 дней. Спасатели проверяют каждый метр береговой линии, спускаются на дно реки. Поиски усложняют осадки и сильное течение, вода очень мутная. Спасатели прошли уже 75 километров Нуры.

Три недели назад в воде у села Тассуат нашли одежду и машину фермера. Родственники надеются, что мужчина жив. В Нуринский район выезжает еще один отряд ДЧС с кинологами. Они помогут обследовать ближайшие к реке районы.

С целью установления местонахождения без вести пропавшего ориентирован весь личный состав органов внутренних дел, привлечены волонтеры. В настоящий момент поисковые мероприятия продолжаются. пресс-секретарь ДП Карагандинской области Бахытжан Кудияров