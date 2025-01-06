#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
527.3
544.86
4.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
527.3
544.86
4.95
Происшествия

В Улытауской области спасатели нашли пропавших фермеров

автомобиль, грязь, пропавшие мужчины, спасатели, Улытауская область, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 19:33 Фото: pexels
Ночью 6 января поступило сообщение о том, что утром 5 января двое местных жителей, выехавших на автомобиле из поселка Кызылжар в южном направлении местности Бетпак дала, не вернулись домой и долгое время не выходят на связь, сообщает Zakon.kz.

Поиски пропавших мужчин, которые выехали в степь за скотом, длились девять часов. Через это время их нашли на участке Суркенгир, сообщает пресс-служба МЧС.

"Оказалось, что их автомобиль застрял в грязи. Спасатели вытащили машину и сопроводили мужчин до поселка Кызылжар. В медицинской помощи фермеры не нуждались", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Три человека погибли в ДТП на трассе в Улытауской области.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Поделиться новостью
Читайте также
Полицейский получил ранение, спасая охранника кафе от вооруженного посетителя
Происшествия
16:39, Сегодня
Полицейский получил ранение, спасая охранника кафе от вооруженного посетителя
Затонувшую в Семее машину подняли со дна реки, людей внутри не оказалось
Происшествия
13:38, Сегодня
Затонувшую в Семее машину подняли со дна реки, людей внутри не оказалось
Пожарным удалось вынести газовые баллоны во время пожара в Щучинске
Происшествия
22:36, 05 января 2025
Пожарным удалось вынести газовые баллоны во время пожара в Щучинске
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: