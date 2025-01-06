В Улытауской области спасатели нашли пропавших фермеров

Ночью 6 января поступило сообщение о том, что утром 5 января двое местных жителей, выехавших на автомобиле из поселка Кызылжар в южном направлении местности Бетпак дала, не вернулись домой и долгое время не выходят на связь, сообщает Zakon.kz.

Поиски пропавших мужчин, которые выехали в степь за скотом, длились девять часов. Через это время их нашли на участке Суркенгир, сообщает пресс-служба МЧС.

"Оказалось, что их автомобиль застрял в грязи. Спасатели вытащили машину и сопроводили мужчин до поселка Кызылжар. В медицинской помощи фермеры не нуждались", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Три человека погибли в ДТП на трассе в Улытауской области.

