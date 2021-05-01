В Алакольском районе отремонтируют разрушенный мост в кратчайшие сроки

1 мая 2021, 21:48
Фото: УПТиАД Алматинской

Сегодня частично разрушился объездной-дополнительный мост на трассе Кабанбай-Лепсы. Ситуация произошла из-за чрезмерного подъема воды в реке и сильного дождя. В настоящее время идет реконструкция моста, на объекте работают дорожники, задействованы один кран, два КамАЗа, две единицы погрузочной техники, сообщает zakon.kz.

Заказчиком строительных работ данного моста является Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области, подрядная организация-ТОО "СМП-306".

Все ремонтные работы находятся на тщательном контроле акима Алакольского района.

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