В Таджикистане рассказали свою версию причины конфликта на границе с КР

В генеральной прокуратуре Таджикистана рассказали, почему произошел конфликт на границе с Кыргызстаном, сообщает zakon.kz.

29 апреля около 11:00 группа военнослужащих пограничной службы Кыргызской Республики в сопровождении местного населения из числа граждан Кыргызской Республики численностью ориентировочно в 200 человек собрались напротив пограничного пункта "Ходжаи аъло", расположенного у поста "Головной" Сельского совета "Чоркух" города Исфары Согдийской области, где таджикскими инженерами устанавливались заранее обговоренные камеры видеонаблюдения. Не спрашивая ни о чем, вышеупомянутые лица с непосредственного ведома и участия официальных властей, а именно военнослужащих Пограничной службы КР стали закидывать камнями граждан Республики Таджикистан, одновременно спиливая столб, на котором работал гражданин РТ. Затем данная провокация переросла в массовые беспорядки, зачиненные Пограничной службой КР. пресс-служба генпрокуратуры РТ

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В ведомстве уточнили, что для урегулирования инцидента на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов Таджикистана во главе с председателем города Исфары Баходурзода Баховаддин.

(По ним - прим. ред.), зная об их официальном статусе, был открыт прицельный огонь из автоматического огнестрельного оружия с целью их физического уничтожения. В результате данного вооруженного нападения председатель города Исфара Баходурзода Баховаддин и другие сотрудники правоохранительных органов, а также местные жители были тяжело ранены. пресс-служба генпрокуратуры РТ

По данным таджикского ведомства, не остановившись на достигнутом, вышеупомянутые лица с подкреплением еще большего числа военнослужащих и местного населения с огнестрельным оружием в руках, боевой техникой и другими видами огнестрельного оружия совершили вооруженное нападение на местное население, объекты инфраструктуры и пограничные пункты Таджикистана, "направленные на нарушение целостности и суверенитета Республики Таджикистан, захвата территории и порчи частного и государственного имущества".

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В результате данного вооруженного нападения, несколько людей были убиты, десятки ранены, и сожжены большое количество домов, пограничных пунктов и других сооружений и объектов инфраструктуры. Гражданам и государству причинен огромный материальный ущерб. пресс-служба генпрокуратуры РТ

В ведомстве напомнили, что применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства или каким-либо другим образом, несовместимым с Уставом Организации Объединенных Наций или же другими международными договорами расценивается как акт агрессии".

Засылка государством вооруженных банд или групп, которые осуществляют акты применения вооруженной силы против другого государства, носящие серьезный характер, также считается актом агрессии. пресс-служба генпрокуратуры РТ

В этой связи, как отметили в таджикском ведомстве, 29 апреля генпрокуратурой РТ в отношении группы военнослужащих и граждан КР возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 395 (Развязывание или ведение агрессивной войны) и части 2 статьи 104 (убийство двух или более лиц, в том числе в связи с осуществлением ими служебной деятельности; совершенное способом, опасным для жизни многих людей; организованной группой; из корыстных побуждений, а также равно сопряженное с разбоем или бандитизмом; на почве национальной, расовой, религиозной, местнической ненависти или вражды, либо кровной мести) УК РТ.

В данное время создана следственно-оперативная группа, ведется расследование. пресс-служба генпрокуратуры РТ

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