Казахстанский боксер Геннадий Головкин определился со следующим соперником, передает zakon.kz.

Как сообщает sports.kz, бразильский боксер среднего веса Эскива Фалькао заявил, что проведет бой с Головкиным (чемпион IBF и IBO в среднем дивизионе).

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Даты пока не утверждены, но все указывает на то, что классификационный бой состоится в августе. Я должен встретиться с Геннадием Головкиным из Казахстана, который является действующим чемпионом мира. Этот бой будет для меня очень хорошим, я уверен. Поединок будет в Лас-Вегасе, - сказал он в интервью Lance.com.br.

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Фалькао становился бронзовым призером чемпионата мира-2011 и завоевывал "серебро" на Олимпийских играх-2012.

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Ранее сообщалось, что Геннадий Головкин проведет бой против японца Риоты Мураты, который запланирован на 31 декабря.