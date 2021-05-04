Сбил ребенка – нужны ли новые правила для электросамокатов в РК

История с водителем электросамоката, который сбил ребенка на тротуаре в Алматы и скрылся, стала резонансной в обществе. Водителя задержали, а горожане задлись вопросом, - понимают ли владельцы этих самокатов, что больше не являются пешеходами, сообщает zakon.kz.

Транспортное средство разгоняется, как минимум, до 25 км/ч, а если учесть, что на месте, где произошел наезд, есть уклон, то малышу повезло. Он отделался шишкой на голове, передает Первый канал "Евразия".

В Алматы задержали водителя электросамоката, который сбил четырехлетнего ребенка на тротуаре. Виновник аварии дал показания и объяснил, почему скрылся с места происшествия.

Задержанный признался, что управлял электросамокатом и сбил ребенка. Скрылся с места происшествия, потому что испугался ответственности. Полицейские выписали ему штраф в 10 МРП - это почти 30 000 тенге. Девушка, которая ехала вместе с ним, была просто пассажиром. А мать просто не успела среагировать.

Многие из водителей электросамокатов или мопедов встав за руль двухколесного транспорта не понимают, что они больше не пешеходы и продолжают двигаться по тротуарам. Полиция отдельную статистику ДТП с участием этих видов транспорта не ведет. Зато в соцсетях частенько можно увидеть, как они попадают под колеса машин, или сами сбивают пешеходов.

Мало уделяется внимания текущей ситуации, профилактике, подготовке этих водителей. Если вы едете на электрическом самокате, вы - водитель, полноценный участник дорожного движения. И знание ПДД - обязательное условие. председатель независимого автомобильного союза Эдуард Эдоков

Водители электросамокатов должны соблюдать правила, как и водители автомобилей, и двигаться по краю проезжей части. С мнением эксперта согласны и горожане.

Электросамокат - хорошо, удобно. Но как они ездят. Правила надо ввести, чтобы знали.

Не хватает разъяснительной работы с теми, кто берут в аренду эти самокаты. Побольше бы дорожек самокатных. Самое худшее - мопед.

Если они ездят по положенным местам, то это нормально. Если начинают выезжать на тротуары с высокой скоростью, это большие риски.

Электросамокаты на улицах городов начали появляться несколько лет назад. Тогда же и задались вопросом их контроля. Хотели разработать специальные правила.

Лица, управляющие электросамокатами, были минимально экипированы безопасными шлемами. В законодательстве нет требований, что лицо, управляющее электросамокатом, должно управлять в шлеме. заместитель председателя комитета административной полиции МВД РК Алибек Кенесбаев

В итоге дальше обсуждений дело не пошло, хотя с каждым годом этих транспортных средств на улицах городов становится все больше. Появились даже сервисы по их прокату. При этом никто не проверяет у водителей знания правил дорожного движения и не наказывает за их нарушения.