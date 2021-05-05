Тимур Абилкасымов стал советником Мадины Абылкасымовой

Экономист Тимур Абилкасымов назначен советником председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадины Абылкасымовой, передает zakon.kz.

Как сообщается на сайте агентства, он будет принимать участие в вопросах, касающихся финансовой стабильности, экономико-математического моделирования, стресс-тестирования банковского сектора и др.

Ранее Тимур Абилкасымов занимал должность партнера консалтинговой компании ПОО "Radius Advisory Lab", где консультировал коммерческие банки и крупные холдинги Казахстана и Узбекистана по вопросам совершенствования систем управления рисками, корпоративного управления и внедрения стандартов МСФО. Работал в компаниях квазигосударственного сектора и БВУ, является членом Клуба молодых экспертов при Сенате Парламента РК.