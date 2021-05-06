В Нур-Султане перекроют ряд улиц из-за ремонтных работ

В связи с дорожно-строительными работами в Нур-Султане будет перекрыт ряд улиц, сообщает zakon.kz.

По улице Сыганак на участке от проспекта Кабанбай батыра до транспортной развязки на пересечении улиц Сыганак и Мангилик Ел, также по шосее Коргалжын от проспекта Туран до проспекта Кабанбай батыра ведутся работы по ремонту дорожного полотна. В этой связи с 6 по 16 мая текущего года на этих участках будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ, - говорится в сообщении профильного управления.

Дорожно-строительные работы ведут ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан" совместно с Управлением административной полиции ДП города Нур-Султан.