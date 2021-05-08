Житель столицы намерен совершить велопробег по 7 областям Казахстана за 45 дней

Житель столицы Алмат Балтабеков готовится к велопробегу по 7 областям Казахстана, который он намерен совершить за 45 дней, передает zakon.kz.

Веломарафон организуется при поддержке столичного Управления по вопросам молодежной политики, КГУ "Астана Жастары" и молодежного ресурсного центра Алматинской области, говорится на сайте акимата Нур-Султана.

Алмат Балтабеков намерен проехать на велосипеде около 3 тысяч километров. Путешествие по живописным регионам он посвятил 30-летию Независимости Казахстана. Участник велопробега признается, что спортивный азарт он унаследовал от своего отца.

Я с детства мечтал посмотреть бескрайние просторы родной страны. Путешествие на велосипеде позволяет неспешно насладиться, разглядеть, полюбоваться и увидеть достопримечательности каждого отдельно взятого региона. Поскольку в этом году мы празднуем 30-летие Независимости РК, то я решил проехать 3 тысячи километров от Нур-Султана до Талдыкоргана. Я благодарен всем за поддержку, призываю всех заниматься спортом, — рассказал Алмат Балтабеков.

Во время поездки он планирует увидеть фламинго в Коргалжинском заповеднике, знакомые места Шубарколя, Улытау, Сатпаева, Жезказгана, Туркестана, Кызылорды, Тараза, Шымкента, Кызылорды, Мерке, Алматы, а также посетить мавзолей Айша-Биби в Жамбылской области.

Отметим, велопробег организован в рамках акции "Тауелсiздiк ұрпақтары".