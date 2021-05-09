Сильные дожди и град: какая погода ожидает казахстанцев в понедельник

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 10 мая, сообщает zakon.kz.

С прохождением фронтальных разделов на большей части РК сохранится неустойчивая погода - пройдут дожди, на севере, центре местами, на юго-востоке в горных районах - сильные дожди. Местами по республике ожидаются туман, гроза, усиление ветра, шквал, возможен град, - говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ожидается усиление ветра 15-20, местами порывы 23-28 м/с, местами гроза, в Северо-Казахстанской области – туман, шквал, возможен град.

В Акмолинской области ожидается усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами порывы 23 м/с, местами гроза, туман, шквал, возможен град.

В Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, гроза, туман, возможен град, в Жамбылской, Западно-Казахстанской областях – местами шквал.

В Алматинской, Туркестанской, Атырауской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-22 м/с, в Костанайской области – туман, в Алматинской, Туркестанской областях возможен град.

Днем в Кызылординской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской области местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 17°, облачно, дождь.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 16°, облачно, дождь.

Прогноз погоды на 10 мая.