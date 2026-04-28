Раздетый мужчина с ножом встревожил алматинцев

В Казнете появилось видео, на котором раздетый мужчина с ножом странно себя вел. И через несколько часов уже опубликовали кадры с его задержанием, сообщает Zakon.kz.

За кадром автор видео комментирует, что рядом с их домом ходит странный мужчина с ножом в руках.

"Очень странное поведение... Все ли хорошо у парня", – говорит автор видео.

А уже в следующем ролике этого мужчину, одетого, задерживают полицейские.

"В ходе мониторинга социальных сетей выявлено видео, на котором мужчина в нижнем белье с предметом, внешне схожим с ножом, передвигается по улице Бухар Жырау. Сотрудниками полиции он оперативно установлен и задержан. Это иностранный гражданин 1990 года рождения. На момент задержания вел себя неадекватно, внятных объяснений своим действиям не дал", – прокомментировали инцидент в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы.

Там добавили, что мужчина не имеет отношения к организациям, расположенным на указанном участке. Также установлены нарушения миграционного законодательства.

Он водворен в приемник-распределитель.

Проводится проверка, по итогам будет принято процессуальное решение.

