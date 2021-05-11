Пожар в ВКО: Хронология событий 

В пресс-службе МЧС РК предоставили информацию по лесному пожару в Риддере, сообщает zakon.kz.

10 мая 2021 года в 13 часов 30 минут поступило сообщение о горении сухостоя в Риддере Восточно-Казахстанской области. В 13 часов 31 минуту на место пожара была направлена дежурная смена СПЧ-1, - сообщили в ведомстве.

В 16 часов 08 минут от лесохозяйственного учреждения поступило сообщение о том, что на территории лесного хозяйства в поселке Лесхоз по улицам Сосновый бор и Лихачева горят жилые дома.

Пожаром были охвачены 5 улиц (Б.Комиссаров, Сосновый бор, Коммунальная, Лихачева, Жуковского). На указанных улицах находилось 59 жилых домов, из которых 37 жилых домов сгорело (9 хоз.построек).

В сгоревших домах проживало 83 человека, из них 10 детей. Пострадавшее население 13 человек размещены в общежитии, остальные 68 человек у родственников.

По линии скорой помощи поступила информация о том, что с поселка Лесхоз поступили двое пострадавших мужчин, 1949 и 1980 года рождения, которые с ожогами доставлены в местную больницу, в отделение реанимации. На месте пожара обнаружен обгоревший труп женщины 1948 года рождения, - сообщили в пресс-службе.

По предварительной версии, специалисты отрабатывают версии поджога и неосторожного обращения с огнем.

Читайте также:

Крупный пожар в ВКО: задержан подозреваемый

По итогам высотного тушения вертолетом Ми-8 Казивиалесохраны осуществлено 5 сбросов в объеме 12 тонн воды. Водозабор обеспечен из котлована на расстоянии 1,5 км.

11 мая в 07 часов 00 минут пожар внутри населенного пункта ликвидирован. По кромке периметра лесного пожара открытого горения нет. В настоящее время в отдельных участках проводится тушение стволов деревьев.

В 07 часов 30 мин. для проведения разведки и уточнения площади пожара, совершен облет вертолетом Казавиалесохрана, по итогам которого уточнена площадь пожара - 283 Га.

Читайте также:

Более 300 полицейских помогают жителям Риддера

По информации пресс-службы, в тушении пожара задействованы 493 личного состава, 69 единиц техники, 2 вертолета местных исполнительных органов, пожарных подразделений ДЧС и лесхоза Восточно-Казахстанской области.

Для организации единого управления силами и средствами, на месте пожара организован штаб пожаротушения в составе представителей лесоохранного учреждения, ДЧС и акимата города Риддер. Также развернуты оперативные штабы в кризисных центрах МЧС и ДЧС.

Читайте также:

Режим ЧС введут в Риддере из-за крупного пожара

На месте пожара находится оперативная группа МЧС во главе с вице-министром Кульдиковым М.М.

Также функционирует телефон горячей линии: 8(7232) 55-38-19.

Читайте также:

Токаев поручил обеспечить жильем пострадавших при пожаре в ВКО