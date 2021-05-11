Второго напавшего на школу в Казани ликвидировали

В Казани ликвидировали второго стрелявшего в гимназии, сообщает zakon.kz.

По предварительной информации, двое неизвестных устроили стрельбу.

По информации Mash, второго стрелявшего в гимназии №175 ликвидировали в здании школы. Одного из стрелявших задержали.

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По информации РЕН ТВ, один из стрелков закончил это учебное заведение четыре года назад. Во время учебы у него сложились плохие отношения с учениками и учителями. Первым он убил охранника, после напал на учительницу, а затем в коридоре расстрелял учеников. Ему 19 лет, на него официально зарегистрировано оружие.

4 мальчика и 3 девочки стали жертвами стрельбы в школе в Казани, 16 человек (12 детей и 4 взрослых) в больнице - сказал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Также стало известно, что предполагаемый пособник стрелков задержан. Ему 41 год.

МВД Татарстана опровергло информацию о втором нападавшем: ведомство сообщает, что у стрелка в школе не было пособников.