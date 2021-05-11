Бойня в Казани: хронология событий 

В Казани в результате нападения на школу погибли 11 человек, еще 18 ранены. Сообщается, что в них стрелял 19-летний молодой человек с оружием. Его задержали. Zakon.kz приводит хронологию событий.

В 10 утра по времени Москвы в казанской гимназии №175 произошли несколько выстрелов и взрыв. Сообщалось, что один ученик пронес оружие и ранил одноклассников. По данным Telegram-канала Mash, от ран погибли девять человек: семь восьмиклассников, охранник и уборщица.

На место прибыла полиция и сотрудники других правоохранительных органов. Они эвакуировали детей из гимназии 175 и разместили в двух детских садах. ОМОН вывел младшеклассников к родителям.

Отмечалось, что стрелка задержали. Предположительному стрелку 19 лет, его зовут Ильназ Галявиев.

Сегодня утром в своем Telegram-канале "Бог" он написал, что убьет много людей, а потом застрелится.

Издание Baza написало, что Галявиев окончил школу 4 года назад.

Сейчас он учится в колледже, на айтишника. По словам отца, Ильназ был не религиозен. Никаких плохих мыслей или настроений не высказывал и не показывал, — говорится в сообщении.

Telegram-канал URD_news сообщил, что он является студентом четвертого курса местного вуза.

Он заявил полицейским, что ненавидит всех, а бомбы научился делать в Интернете. Молодой человек уверяет, что в школу пришел один, хотел, "чтобы все узнали, что он бог, - пишет Telegram-канал.

Между тем журналисты РБК связались с пресс-службой колледжа, где учился предполагаемый стрелок. Оказалось, что он был отчислен в апреле 2021 года из-за академической задолженности. Причина: он не явился на защиту производственной практики и трех государственных экзаменов.

За время учебы Галявиев показал себя тихим и неконфликтным студентом. Всегда был опрятным и спокойным, уважительно относился к сокурсникам и преподавателям.

В 10:33 силовики перекрыли четвертый этаж гимназии №175, где произошла бойня. Сообщалось, что там предположительно, находится второй нападавший. Спустя еще полчаса Telegram-канал Mash заявил, что силовики застрелили второго нападавшего.

В это время МВД заявило, что после стрельбы в Казани введен режим контртеррористической операции

К месту бойни прибыл президент Татарстана Рустам Минниханов. Выйдя из здания школы, он дал комментарий СМИ. Президент подтвердил, что стрелку 19 лет, на него официально зарегистрировано оружие (позже стало известно, что лицензию на оружие Галявиев получил 28 апреля - ред.), "других пособников пока не определили". Пресс-служба главы Татарстана тогда сообщала, что погибли семь школьников и одна учительница, пострадавших было 20 человек.

Ближе к 12 дня по московскому времени МВД опровергло информацию о том, что у нападавшего был пособник. Галявиев был один. Информация о втором стрелке была неверной.

Тогда же стало известно, что президент Минниханов объявил 12 мая днем траура. По его поручению во всех учебных заведениях 12 мая будут организованы проверки.

На бойню в Казани отреагировал президент России Владимир Путин. Он поручил ужесточить правила владения оружием. Также он выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших и распорядился оказать им всю необходимую помощь.

Также минутой молчания в Госдуме почтили память погибших при стрельбе.

Расследовать стрельбу будет центральный аппарат Следственного Комитета.

На данный момент известно, что в результате стрельбы в казанской школе погибли 11 человек, еще 18 человек ранены. При этом пресс-служба президента Татарстана сообщила, что тиражируемая информация в соцсетях со списками и состоянием здоровья пострадавших детей не соответствует действительности. Официальную проверенную информацию будут давать по мере поступления.

Тем временем в Сети появилось видео с допроса Ильназа Галявиева.