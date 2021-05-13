Ораза айт отмечают мусульмане Казахстана

Мусульмане Казахстана отмечают Ораза айт (Ураза байрам, Ид аль-фитр) – праздник, знаменующий окончание священного месяца Рамадан, сообщает zakon.kz.

Ораза айт или Ураза байрам известен также как Праздник разговения и Ид аль-Фитр. Отмечается он первые три дня месяца Шавваль в честь окончания поста священного месяца Рамадан. Известно, что Ораза айт был установлен Пророком Мухаммадом в 624 году.

Именно в этот день верующие всего мира поздравляют друг друга словами: "Ид мубарак!" (благословенного праздника!). В большинстве мусульманских стран день празднования Ураза байрам считается выходным и запрещено работать. В Казахстане Ораза айт выпал на 13 мая - этот день не выходной для казахстанцев.

Желаю вам и вашим семьям счастья и благополучия, крепкого здоровья и успехов в работе. Ораза айт - праздник, приносящий радость и доброту, побуждающий человечество к добру, дружбе и братству, довольству и милосердию. В дни праздника все мусульмане мира распространяют приветствие, навещают друг друга, празднуют вместе с родными. Также помогают нуждающимся и радуют их. Праздник разговения - это семейный праздник. В этот день мы доставляем радость нашим родителям, детям, братьям и сестрам, помогаем пожилым людям, сиротам и инвалидам, - обратился ранее к казахстанцам глава ДУМК, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы.

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В этом году Рамадан продлился 30 дней: начался 13 апреля и закончился 12 мая. 13 мая - начался Ораза айт. Ночь Предопределения - Лейлат аль-Кадр - выпал на ночь с 8 на 9 мая.

Фитр-садака в этом году была установлена в размере 420 тенге.

В ДУМК сообщили, что праздничный намаз Ораза айт будет проводиться по всей стране во дворах мечетей (разрешено постановлением местных главных санитарных врачей).

Самое главное, мы призываем мусульманское сообщество обратить внимание на следующие меры предосторожности: носить маски, брать омовение из дома, не обмениваться рукопожатием после намаза, покинуть территорию мечети сразу после окончания намаза, не приводить несовершеннолетних на коллективный намаз, больным и женщинам воздержаться от посещения намаза, - говорится в сообщении.