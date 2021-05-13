В мечети Алматы нуждающимся раздали подарки в честь праздника Ораза айт

В центральной мечети Алматы прошла благотворительная акция в честь праздника Ораза айт, передает zakon.kz.

Главный имам центральной мечети Алматы Еркинбек Шокай рассказал, что 200 нуждающимся семьям раздадут подарки в честь окончания священного месяца Рамазан.

Здесь 200 подарков для 200 семей. Там печенье, сладости, то, что нужно в праздничный день, чтобы организовали праздничный дастархан. У нас есть список нуждающихся. Для них мы будем доставлять эти подарки на дом, - рассказал он.

По его словам, акция была организована, благодаря помощи спонсоров и прихожан мечети.

Имам отметил, что в связи с санитарными ограничениями сегодня в мечеть пришла лишь часть тех, кому полагался подарок. Большую часть коробок нуждающимся доставят на дом.

Подарки дарили и во время Рамазана. Каждую неделю до 1000 семей могли получить продуктовую корзину. До конца поста такие корзины получили около 5000 нуждающихся семей.

Также Еркинбек Шокай поздравил мусульман с праздником Ораза айт.

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