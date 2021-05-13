Беспорядки в Сатпаеве: 44-м подсудимым запросили условные сроки

В Карагандинской области продолжается суд над участниками беспорядков в Сатпаеве, который произошел после пропажи маленькой девочки. Сегодня стало известно, что подсудимые заключили с прокуратурой процессуальное соглашение. Гособвинение запросило для большинства подсудимых условные сроки, передает zakon.kz.

Всего по делу проходит 55 подсудимых. Их обвиняют в "Организации и участии в массовых беспорядках" и "Применении насилия в отношении представителя власти". Четыре человека проходят по делу как организаторы беспорядков. 45 подсудимых находятся под стражей, а 10 - под домашним арестом.

Подсудимые заключили процессуальное соглашение. В итоге девятерым из них прокуратура накануне, 12 мая, запросила по три года лишения свободы, 44-м - по четыре года условно, двоим - по 1,5 года лишения свободы условно.

Потерпевших 64. Из них 50 сотрудников полиции, 13 гражданских лиц и 1 представитель Департамента полиции Карагандинской области.

Сегодня, 13 мая суд вызывал каждого подсудимого к трибуне и спрашивал о том, понятна ли им сущность процессуального соглашения.

Подсудимые заявили, что процессуальное соглашение было заключено в присутствии адвоката, на них не оказывалось давление, им понятна сущность соглашения. Судья также спрашивал есть ли им что сказать суду. Большинству нечего было сказать.

Но были и те, кто оказался готов сказать последнее слово. К примеру, подсудимый Михаил Станкевич попросил у потерпевших прощения, сообщил, что при расследовании дела умерла его мать и попросил отбывать наказание не в колонии максимальной безопасности, а в учреждении средней безопасности.

Подсудимый Багдат Бекешев сказал, что за девять месяцев в стенах СИЗО он осознал содеянное и встал на путь исправления. Он попросил суд при вынесении приговора учитывать, что у него на иждивении малолетняя дочь, а также то, что ранее он не привлекался ни к административной, ни к уголовной ответственности.

Прошу назначить наказание не связанное с лишением свободы, - сказал он.

Суд удалился в совещательную комнату. Приговор огласят 14 мая.

Напомним, 23 июля в городе Сатпаеве пропал 5-летний ребенок. Девочку нашли в квартире у 62-летнего подозреваемого. Услышав новость о похищении ребенка, десятки горожан отправились домой к подозреваемому, чтобы совершить самосуд. Спонтанная акция переросла в беспорядки.

В отношении подозреваемого было начато досудебное расследование по факту похищения и изнасилования малолетней. Мужчину задержали, позже его нашли повешенным в камере СИЗО Караганды.

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