Беспорядки в Сатпаеве: Толпа кричала "самосуд" и "убивайте"

В Караганде продолжается суд над теми, кто устроил беспорядки в Сатпаеве. На скамье подсудимых 54 человека. Потерпевших 64, большинство из них сотрудники полиции. Сегодня показания дала одна из потерпевших, передает zakon.kz.

По словам потерпевшей, разъяренная толпа пришла к ее подъезду и кричала "самосуд", "убивайте" и стала избивать ее отца и сына. Девушка позвонила в полицию. Затем в толпе увидела окровавленного сотрудника в разорванной форме и попросила помощи. Тот ответил, что не может этого сделать.

В попытке помочь отцу она прикрыла его своим телом и тоже была избита.

Они выбили ему зубы, абсолютно все. Я закрывала его собой. Меня избивали толпой. В этой толпе находился друг моего сына. Его друг ворвался в толпу, кричал, что мы соседи, что мы не виноваты. Нас окружили кольцом. Выбраться самостоятельно было невозможно. Эти кричали "убивайте всех соседей, они все знали, что он педофил, они его родственники", - рассказала потерпевшая.

Затем "огромными усилиями" автомобиль, который был неподалеку, включил сирену, пробился через толпу и увез ее отца. Но это разъяренных жителей не успокоило. Они направились в акимат и РОВД, чтобы власти дали объяснения.

Девушка в это время вернулась к подъезду, чтобы найти документы отца, которые украли. Но не нашла.

Все это время я находилась с отцом на связи, он сказал, что полицейские укрывали его, - сказала потерпевшая.

На следующее утро она поехала к отцу на работу, чтобы предупредить, что он болен. Тогда же и состоялся первый визит в полицию. Ее привели к начальнику полиции, который сказал, что она должна дать показания.

Через несколько дней к нам домой пришли сотрудники полиции и пригласили на допрос. Я увидела видео на канале "Басе", где молодой человек давал информацию, что они задержаны, сидят в здании и там их бьют. Я опознала его. Он присутствовал в толпе и это он говорил, что нужно идти в здание РОВД, чтобы им выдали педофила. Он кричал "педофил жоқ, нужно идти в здание РОВД". Я увидела его, когда садилась в машину. Я не могла не сообщить информацию органам следствия, - рассказала она.

Девушка думает, что люди в толпе были не в себе.

Люди, находившиеся в то время на месте разборок, видимо, были под какими-то веществами. Тот мужчина, который меня избивал – он даже не понимал, что я женщина, что есть какие-то нормы поведения. Он даже не осознавал это, - вспоминает она.

Днем 23 июля прошлого года в Сатпаеве пропала 5-летняя девочка. Ее нашли спрятанной в диване в квартире у 62-летнего мужчины. Оказалось, что ребенка изнасиловали. Девочку передали родителям, а подозреваемого полицейские тайно вывели, переодев в форму.

Узнав об этом, жители города пришли в ярость. Они отправились к нему домой, чтобы совершить самосуд. Жители разгромили его квартиру, задев квартиры соседей. Спонтанная акция переросла в беспорядки: полицейских закидали камнями, подожгли их машины, напали на здание полиции. Общий ущерб государству и пострадавшим превысил 25 млн тенге.

Осенью главный подозреваемый по делу об изнасиловании ребенка повесился в СИЗО.

Суд начался 1 марта. На скамье подсудимых 54 человека. Из них 48 мужчин и 6 женщин. Их обвиняют в "Организации и участии в массовых беспорядках" и "Применении насилия в отношении представителя власти".

Потерпевших 64. Из них 50 сотрудников полиции, 13 гражданских лиц и 1 представитель Департамента полиции Карагандинской области.