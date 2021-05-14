Суд вынес приговор участникам массовых беспорядков в Сатпаеве

В Карагандинской области суд вынес приговор участникам беспорядков в Сатпаеве, который произошел после пропажи маленькой девочки, передает zakon.kz.

Всего по делу проходит 55 человек. Их обвиняют в "Организации и участии в массовых беспорядках" и "Применении насилия в отношении представителя власти". 4 человека проходят по делу как организаторы беспорядков. 45 подсудимых находятся под стражей, а 10 - под домашним арестом.

Подсудимые заключили процессуальное соглашение. 9 из них прокуратура запросила по 3 года лишения свободы, 44-м - по 4 года условно, двоим - по 1,5 года лишения свободы условно.

Сегодня, 14 мая, судья Кенжебай Искакбаев вынес им приговор.

9 обвиняемым назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы. Трое из них будут отбывать свой срок в колонии чрезвычайной безопасности, остальные в колонии средней безопасности. 44 подсудимых приговорены к 4 годам условно. Еще двоим назначено наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы.

Напомним, 23 июля в городе Сатпаеве пропал 5-летний ребенок. Девочку нашли в квартире у 62-летнего подозреваемого. Услышав новость о похищении ребенка, десятки горожан отправились домой к подозреваемому, чтобы совершить самосуд. Спонтанная акция переросла в беспорядки.

В отношении подозреваемого было начато досудебное расследование по факту похищения и изнасилования малолетней. Мужчину задержали, позже его нашли повешенным в камере СИЗО Караганды.

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