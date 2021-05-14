Жомарту Ертаеву снизили срок заключения

Экс-банкиру Жомарту Ертаеву смягчили наказание, передает zakon.kz.

В Алматинском городском суде в апелляционном порядке рассмотрено уголовное дело в отношении Жомарта Ертаева, сотрудников Bank RBK и ряда лиц (всего 37 осужденных) по факту растраты имущества (ст.189 ч.4 п.2) УК), легализации денег, полученных преступным путем (ст.218 ч.3 п.3) УК), незаконного использования денег банка для выдачи заведомо безвозвратных кредитов (ст.243 УК) и злоупотребления полномочиями (ст.228 УК 1997 года).

Коллегия изучила дело и пришла к выводам:

Судом достоверно установлено, что Ертаев (советник председателя правления Bank RBK), спланировал и организовал схемы по хищению денег Банка, путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов. Ибрагим (знакомый Ертаева) занимался поиском компаний и физических лиц, на которых оформлялись безвозвратные займы. Члены Кредитных Комитетов, Правления, корпоративный секретарь Bank RBK обеспечивали завышенные оценки, положительное решение по заявкам при отсутствии полного пакета документов и залогового обеспечения, неплатежеспособности заемщика. Зная, что заемщики неплатежеспособны, голосовали за выдачу безвозвратных займов вопреки интересам Банка.

Вина осужденных доказана признательными показаниями самих соучастников, свидетелей, заключениями Нацбанка.

В то же время, апелляционной инстанцией установлено, что 13 осужденных полностью возместили причиненный ущерб, в том числе Мажиновым - на сумму 4,9 млрд тенге. Часть осужденных оказывали содействие расследованию. Ертаев и Ибрагим вину признали, сотрудничали со следствием, имеются смягчающие и отсутствуют отягчающие обстоятельства. Ими частично погашен ущерб.

В суде также отметили, что потерпевшая сторона просила всем смягчить наказание.

Исходя из этого, коллегия применила к 13 осужденным условное осуждение, Мажинову - 7 лет ограничения свободы, снизила наказание Ертаеву до 9 лет, Ибрагим - 7 лет лишения свободы. Постановление вступило в законную силу, - сообщила пресс-служба Алматинского городского суда.

В ноябре 2020 года в Алматы был вынесен приговор экс-банкиру Жомарту Ертаеву. Его признали виновным в хищении 144 миллиардов тенге, принадлежавших Bank RBK, и приговорили к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества в колонии средней безопасности. Также ему запретили на протяжении 10 лет заниматься банковской и финансовой деятельностью.