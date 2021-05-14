Путин: Украину превращают в какую-то анти-Россию

Президент России Владимир Путин считает, что Украину превращают в антипода РФ. Также, по мнению российского президента, в Украине происходит зачистка политического поля, на что никак не реагируют западные партнеры, сообщает zakon.kz.

Об этом Путин сказал на совещании с постоянными членами Совета безопасности, передает РИА Новости.

Судя по всему — и это очень печально, — Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости. Президент РФ Владимир Путин

В качестве примера реализации таковой лидер РФ привел закрытие общенациональных СМИ и обвинение ряда лиц в экономическом сотрудничестве с Россией. Подобные действия он назвал "явно политическими и избирательными", так как некоторые представители руководства Украины, по его словам, долгие годы активно работают в России, в том числе в Крыму, и "это считается нормой". Путин пояснил, что такие шаги Киева направлены на зачистку политического поля от сил, "которые выступают за мирное разрешение кризиса на юго-востоке Украины, в Донбассе, и за добрососедские отношения с Россией".

По словам Путина, все это является вопросом, который должен всегда находиться в поле внимания.

И мы своевременно, должным образом, имея в виду те угрозы, которые для нас создаются, должны будем на это реагировать. Президент РФ Владимир Путин