Дело о хищениях в "Астана LRT": прокурор запросил сроки

В Нур-Султане продолжается суд по делу о хищениях в "Астана LRT". Сегодня прокурор запросил семерым подсудимым от 7 до 11 лет лишения свободы, передает zakon.kz.

Приговор по делу должен был быть оглашен еще 27 апреля. Но судья Кажымухан Мекемтас, вернувшись из совещательной комнаты, постановил возобновить судебное следствие, чтобы выяснить, какое имущество есть у арестованных.

Сегодня, 17 мая, судья объявил о начале прений. Прокурор Диас Янгалышов запросил сроки для подсудимых.

В начале своей речи он сообщил, что у Аманжолова и Нурпеисова есть отягчающие обстоятельства - особо активная роль в совершении преступления и нарушение присяги.

Бывшему начальнику управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог столицы Рашиду Аманжолову прокурор запросил 11 лет лишения свободы с запретом занимать должности на госслужбе, отбывать наказание назначить в колонии максимальной безопасности.

Бывшему депутату и секретарю маслихата Нур-Султана Жанату Нурпеисову запросили 9 лет с конфискацией имущества с запретом занимать должности на госслужбе, в органах местного самоуправления, в Нацбанке и его ведомствах, в квазигосударственных организациях сроком на 5 лет. Отбывать наказание назначить в колонии средней безопасности. Лишить ордена "Курмет".

Экс-председателю правления АО Astana Innovations Талгату Ашиму запросили 11 лет в колонии средней безопасности.

Сотрудникам предприятий, которые сотрудничали с "Астана LRT" запросили от 7 до 11 лет лишения свободы.

Улугбеку Ачилову назначить наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Отбывать наказание в колонии средней безопасности.

Тимуру Касабаеву запросили 8 лет в колонии средней безопасности.

Дулату Мусенову 7 лет с конфискацией имущества в колонии средней безопасности.

Даурену Абдыхамитову 11 лет с конфискацией имущества в колонии средней безопасности.

Прокурор Янгалышов попросил удовлетворить в долевом порядке гражданский иск ТОО "Астана LRT" в части возмещения имущественного вреда в размере 5 млрд тенге, а также взыскать с подсудимых процессуальные издержки в сумме 4млн тенге.

Суд по этому делу начался в октябре 2020 года. Семерых подсудимых обвиняют в хищениях 5,7 млрд тенге, совершенных при строительстве легкорельсовой трассы. Уголовное дело состоит из 155 томов и 8 эпизодов.

Еще двое подозреваемых находятся в розыске по линии Интерпола. Их зовут Талгат Ардан и Канат Султанбеков. Первый был главой "Астана LRT", второй - заместителем акима столицы.

Сам проект "Астана LRT" – это система легкорельсового транспорта, которая должна была стать основной платформой транспортной системы города и объединить все виды общественного транспорта.

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