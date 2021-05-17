Россия предъявит иск – Иртыш превращается в свалку

В Семее Иртыш превращается в свалку, линия берега завалена пластиком - бутылки бросают отдыхающие, а в районе дач – горы отходов, сообщает zakon.kz.

Местные активисты бьют тревогу и надеются исправить ситуацию, передает КТК.

Вы видите, вот сейчас мы посмотрели, никто, никого не интересует то, что есть. Это несется по всему Иртышу, вот от наших дач и досюда. И в конечном итоге когда-то Россия предъявит, наверное, нам иски. Или даже тот же Павлодар предъявит нам иски за то, что мы сейчас допускаем. Неужели трудно остановить это? Прочистить берег? член общественного совета Николай Исаев

С подъемом уровня воды в Иртыше мусор с берега смывает вниз по течению. Активисты предлагают установить камеры наблюдения на набережной, чтобы выявлять тех, кто бросает здесь мусор.

Жители выходят на субботники, снимают социальные ролики. Но этого, говорят, недостаточно: через некоторое время берега и зеленые зоны снова заполняются отходами. Коммунальщики же заявляют, что всю весну и так массово ликвидируют стихийные свалки, и винят население, которое не хочет платить за вывоз мусора.

По городу 70% только охвачены организацией вывоза мусора. С нашей стороны ведутся переговоры с организациями, чтобы подключились к данному виду работ. Также хотелось бы отметить, чтобы горожане все заключили договор по вывозу мусора. руководитель отдела ЖКХ и жилищной инспекции акимата города Семея Руслан Сергазин