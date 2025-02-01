Трагедию удалось предотвратить павлодарским спасателям на Иртыше

1 февраля спасатели в ходе мониторинга камер видеонаблюдения обнаружили троих подростков, гулявших по кромке льда на Центральной набережной реки Иртыш Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.

По предварительной информации, один из подростков провалился ногой в пустоту льда и получил ушиб.





"Спасатели оперативно прибыли на место и доставили всех троих на спасательную станцию для осмотра. Как выяснилось, подростки 2012 -2013 годов рождения. Ногу пострадавшего осмотрели спасатели, затем передали бригаде скорой помощи для обследования", – рассказали в пресс-службе ДЧС Павлодарской области.

Спасатели напоминают об опасности выхода на неокрепший лед. Даже при кажущейся прочности лед может быть хрупким, а скрытые пустоты представляют серьезную угрозу для жизни. Родителям настоятельно рекомендуется проводить профилактические беседы с детьми, объясняя им правила безопасности вблизи водоемов.

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