Смерть Асель Айтпаевой. Еще две девушки могли стать жертвами торговли

Появились новые подробности в деле о смерти казахстански Асель Айтпаевой в Грузии, сообщает zakon.kz.

По словам сестры, погибшей в Грузии казахстанки, еще две девушки могли стать жертвами их дальнего родственника.

По информации телеканала "Астана", после трагедии пострадавшие сами вышли на ее родных. Но в интересах следствия, говорить на камеру отказались. Как известно, Мурата Мейрбекова на минувших выходных задержали в Нур-Султане. Его подозревают в торговле людьми.

Читайте также:

Гибель Асель Айтпаевой: полиция задержала родственника семьи

Девушку нашли мертвой под окнами многоэтажки в Грузии. Туда она отправилась работать по приглашению дальнего родственника. Это было роковой ошибкой, рассказывают родные погибшей. Со слов сестры Асель, она всегда мечтала пожить за границей. Хотела накопить денег на собственную квартиру. Никто и не предполагал, что домой девушка вернется уже в гробу.

Читайте также:

МИД проверяет информацию о гибели казахстанки в Грузии

Если бы кто-то чужой ее позвал, мы бы не пустили ее. И она сама бы не поехала. А тут мы понадеялись. Мы думали, что он родственник. И оказалось не она первая. Еще две девушки откликнулись, писали нам в Instagram. Этот Мейрбеков еще двух девушек звал, - рассказывает сестра погибшей.

Перед смертью Асель отправила своим родным запись разговора. В ней девушка признается, что Мейрбеков несколько раз надругался над ней. Прокуратура Грузии заочно обвинила его в изнасиловании. Сам подозреваемый сразу после трагедии сбежал из Тбилиси. На выходных мужчину задержали в казахстанской столице. Здесь его подозревают в торговле людьми.

Читайте также:

Опубликовано фото предполагаемого убийцы Асель Айтпаевой

Т.к. лицо совершало преступление на территории РК, то привлекаться к ответственности будет здесь. Договор международный также предусматривает, что возможна передача лиц для дачи свидетельских показаний либо допроса подозреваемых, - сказал юрист Владимир Ватык.

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания в Нур-Султане. Проводятся следственные действия, досудебное расследование продолжается.

Лично контролировать ход дела будет и Уполномоченный по правам человека в Казахстане.

Читайте также:

Смерть Асель Айтпаевой: МВД направит следователей в Грузию