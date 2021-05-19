Manizha выступила на "Евровидении"

В Роттердаме проходит первый полуфинал конкурса "Евровидение", на котором выступила представительница от России Манижа (Manizha), передает zakon.kz.

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Как сообщает РИА Новости, она вышла на сцену третьей после представителей Литвы и Словении и выступила с композицией "Russian Woman".

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"Евровидение" в этом году проходит с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.

Манижа - российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. В декабре она стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России.

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