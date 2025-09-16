Испания против участия Израиля в "Евровидении" в 2026 году из-за "бойни в Газе"

Фото: Facebook/EurovisionSongContest

Государственная телерадиокомпания Испании RTVE предупредила, что откажется от участия в международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2026 году, если на сцену выйдет представитель Израиля, сообщает Zakon.kz.

По информации Eurovision world, совет директоров RTVE принял такое решение по предложению его председателя Хосе Пабло Лопеса. "Испания не станет принимать участие в "Евровидении", если Израиль останется в конкурсе на фоне продолжающейся бойни в Газе", – заявили представители RTVE. Аналогичную позицию высказали Ирландия, Словения, Исландия и Нидерланды. Отмечается, что 4-5 декабря в Женеве будет обсуждаться вопрос о допуске Израиля к участию. Ранее организаторы "Евровидения" раскрыли место проведения юбилейного, 70-го песенного конкурса.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: