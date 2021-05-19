Россия прошла в финал "Евровидения-2021"

Представительница от России Манижа (Manizha) выступила на первом полуфинале "Евровидения-2021" и прошла в финал конкурса, передает zakon.kz.

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По данным РИА Новости, за путевку в финал "Евровидения" боролись представители 16 стран.

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Первый полуфинал конкурса состоялся 18 мая. Манижа вышла на сцену под третьим номером после представителей Литвы и Словении и выступила с композицией "Russian Woman".

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"Евровидение" в этом году проходит с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.

Манижа - российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. В декабре она стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России.

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