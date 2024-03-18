Известный блогер посоветовал хотя бы раз в жизни побывать в Казахстане на Наурыз

Популярный российский блогер Иван Червинский во время поездки в Усть-Каменогорск поделился впечатлениями о празднике Наурыз, сообщает Zakon.kz

Иван Червинский переехал в Казахстан в прошлом году. На днях он посетил Усть-Каменогорск, где встретился со студентами Восточно-Казахстанского технического университета имени Д. Серикбаева.

Он поблагодарил за радушный прием.

"Я в первый раз встречаю Наурыз в Казахстане. Мне повезло, что в этом году Наурыз празднуется в течение 10 дней. Эмоции позитивные. Я всегда говорю о том, что Казахстан – это страна, где люди невероятно открытые и добрые. Но во время праздника Наурыз они открываются еще больше. Всем хотя бы раз в жизни нужно побывать в Казахстане на Наурыз", – поделился своими впечатлениями блогер.

Ранее российский блогер Иван Червинский на странице в Instagram опубликовал новое видео, в котором рассказал, как перебрался в Казахстан. Он сообщил, что учит казахский язык.