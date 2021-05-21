Названы финалисты "Евровидения-2021"

Стало известно, кто вошел в финал международного конкурса "Евровидение-2021", сообщает zakon.kz.
Это исполнители из Албании, Болгарии, Молдавии, Сербии, Греции, Финляндии Португалии, Исландии, Швейцарии и Сан-Марино, - сообщается в Twitter-аккаунте организатора.
Here are tonight’s #Eurovision Second Semi-Final qualifiers! ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? pic.twitter.com/DG7ze4Rn5H— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 20, 2021
Конкурс завершится 22 мая в Роттердаме. Всего в конкурсе в этом году участвуют 39 стран. Из первого полуфинала путевки в финал получили представители Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.
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