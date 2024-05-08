В ночь на 8 мая определились первые финалисты "Евровидения-2024", сообщает Zakon.kz.

Женский дуэт из Украины, выступивший с электро-фолк-рэп-композицией "Teresa & Maria", набрал в полуфинале достаточное число голосов телезрителей. В финал также ожидаемо вышел главный фаворит конкурса, хорват Baby Lasagna.

Кроме того, сито отборочного тура прошли Bambie Thug от Ирландии, литовец Сильвестр Белт, представительница Кипра Силия Капсис, Raiven из Словении, Tali от Люксембурга, Teya Dora из Сербии, Iolanda из Португалии и финн Windows95man.

Полуфинал для следующей группы исполнителей пройдет 9 мая, а финал назначен на 11 мая.

По предварительным прогнозам фанатов конкурса и музыкальных критиков, главная борьба за победу развернется между Швейцарией и Хорватией.