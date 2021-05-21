Власти не помогают - жители Жамбылской области о паводках

Жители Жамбылской области, в чьи населенные пункты пришел паводок, сравнивают ненастье с внезапно появившимся посреди деревни морем. Люди самостоятельно пытались бороться со стихией. Но силы были явно не равны, сообщает zakon.kz.

Быстрый, сносящий все на своем пути бурлящий поток обрушился сразу на шесть сел Жамбылской области. Орнек, Мамай-Кайынды, Акыртобе, Бирлес, Салимбай и Кокарык. В населенных пунктах затоплены улицы и частные подворья, передает Первый канал "Евразия".

Испугавшиеся большой воды люди первым делом стали спасать документы и домашних животных.

Пошел сильный ливень и град. Не прошло и получаса, как аул оказался в воде. Мы испугались, были в растерянности. У некоторых даже скот пострадал. Акимат отправил одного специалиста, а он сказал: у меня ничего нет, что я могу сделать? житель села Кокарык Жексентай Суйнбаев

Спасать родное село бросились даже дети. Всем селом возводили дамбы, чтобы остановить поток.

Никто нам не помогал. Не пришла помощь и от местного акимата. Какой раз такая ситуация повторяется. Мы вместе с соседями еле как смогли остановить воду. Приехали ЧС-ники в 11 ночи, от них толка не было. жительница села Кокарык Дарига Абдыкеримова

Но в Департаменте по ЧС сообщили, что на месте работали 47 человек, 12 единиц спецтехники. Был поднят по тревоге и приведен в готовность личный состав и техника спасательных подразделений из Тараза.

Подтоплено 11 дворовых территорий, уровень воды - от 10 до 30 см. Вода с дворовых территорий самостоятельно стекла по имеющейся арычной системе, угрозы дальнейшего подтопления нет. и. о. заместителя начальника областного департамента по чрезвычайным ситуациям Гульнар Жамантаева

От паводка сильно пострадал мост при въезде в село Салимбай. Здесь ограничили движение грузовых автомашин. По словам местных жителей, такая паводковая ситуация в районе повторяется уже третий год подряд. Поэтому они просят обезопасить их и сделать все, чтобы избежать новых наводнений.