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Как власти помогают пострадавшим от паводков жителям Актюбинской области

Как власти помогают пострадавшим от паводков жителям Актюбинской области , фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 20:40 Фото: акимат Актюбинской области
В результате паводков в Актюбинской области пострадало 4087 жилых и дачных домов. По результатам техобследования, 3067 домов признаны годными для проживания. Что делают власти для ликвидации последствий паводков – в фоторепортаже.

Отметим, что по решению комиссии, 3005 домовладельцам на ремонт перечислено около 9 млрд тенге. Остальные 1020 домов признаны аварийными. Для 505 семей строят новые дома, для 515 планируют выкупить готовое жилье. На сегодня уже 446 семей в регионе, пострадавших от паводка, отпраздновали новоселье.

В Темирский район одним из первых пришел паводок. Всего в районе было повреждено 98 домов, 57 из них разрушено водой.

Темирский район, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 20:40

Как выглядел Темирский район после паводков. Фото: акимат Актюбинской области

Лишившимся жилья семьям предложили на выбор построить дом либо купить готовый.

Как выглядит Темирский район сейчас, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 20:40

Как выглядит Темирский район сейчас. Фото: акимат Актюбинской области

Благодаря государственной поддержке для 36 семей приобрели дома на вторичном рынке. Еще для 21 семьи строят дома в селе Кумсай.

Как выглядел Мугалжарский район после паводков , фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 20:40

Как выглядел Мугалжарский район после паводков. Фото: акимат Актюбинской области

Для населения, проживающего вдоль реки Жем, паводок стал настоящим потрясением. Всего от стихии в Мугалжарском районе пострадало 76 домов, три коммерческих объекта и восемь фермерских хозяйств.

Как выглядит Мугалжарский район сейчас, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 20:40

Как выглядит Мугалжарский район сейчас. Фото: акимат Актюбинской области

В затопленном весной селе Жагабулак сегодня строится девять домов, а в селе Бирлик – пять. В районе отремонтировано семь домов, на вторичном рынке приобретено жилье для 55 семей.

По информации пресс-службы акимата Актюбинской области, в Кобдинском районе для пострадавших жителей возводят 147 домов. Из них в райцентре – 130 домов, в селе Жарык – 17.

Кобдинский район, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 20:40

Как выглядел Кобдинский район во время паводков. Фото: акимат Актюбинской области

Завершено строительство первых 10 домов. В районе работает свыше сотни стройтехники и рабочих. По плану, ключи от нового жилья люди должны получить до конца августа.

Кобдинский район, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 20:40

Как выглядит Кобдинский район сейчас. Фото: акимат Актюбинской области

Наибольшее количество домов в регионе строится в Уилском районе, в том числе в селе Каратал. Всего возводят 177 новых домов, приобрели 130 готовых.

Село Мугалжар , фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 20:40

Как выглядело село Мугалжар после паводков. Фото: акимат Актюбинской области

Село Каратал было затоплено в конце марта. 210 домов оказались в воде.

село Ойыл, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 20:40

Село Ойыл сейчас. Фото: акимат Актюбинской области

Вместо 131 аварийного дома строят новое жилье. В новых домах установили окна, двери, крыши, сейчас ведутся отделочные и штукатурные работы. 61 семья уже переехала в готовые дома. Стоит отметить, что 18 семьям были выплачены компенсации на ремонт их домов. Работы по ликвидации последствий паводка продолжаются.

Стихия нанесла повреждения и соцобъектам. Также были разрушены дамбы. Из 206 гидротехнических сооружений в регионе прорвало 15. В настоящее время на них проводятся необходимые ремонтные работы. В рамках подготовки к паводку 2025 года запланированы мероприятия.

Кроме того, в регионе планируется восстановить 58 объектов транспортной инфраструктуры. На ремонт и реконструкцию поврежденных дорог выделено 10,2 млрд тенге из резерва Правительства РК и 6,4 млрд тенге из областного резерва. В настоящее время ожидаются результаты экспертизы.

Планируется построить и отремонтировать 100 водопроводов, 23 моста и 47,2 км дорог.

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