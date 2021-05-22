Закидал яйцами памятник Абаю - как наказали павлодарца

Житель Павлодара, забросавший яйцами и туалетной бумагой памятник Абаю, арестован на семь суток, сообщает zakon.kz.

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По данным облсуда, в суде 20-летний павлодарец вину признал, в содеянном раскаялся.

Суд, учитывая, что ранее данное лицо неоднократно привлекалось к административной ответственности за нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, загрязнение мест общего пользования, распитие алкогольных напитков в общественном месте и появления в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющим человеческое достоинство и общественную нравственность, нарушение тишины, признал гражданина Л. виновным по части 1 статьи 434 КоАП и назначил ему административный арест сроком на семь суток. пресс-служба Павлодарского областного суда

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В суде напомнили, что ранее - в ноябре 2018 года указанное лицо также привлекалось к адмответственности за совершение ДТП и оставление места ДТП, будучи лицом, не имеющим права управления транспортными средствами.

Постановление суда не вступило в законную силу. пресс-служба Павлодарского областного суда