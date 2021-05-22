Китайские ученые назвали возможную причину новой пандемии

Состав и история штамма вируса птичьего гриппа H5N8 угрожают возможности еще одной пандемии. К такому выводу пришли китайские ученые Вэйфэн Ши и Джордж Гао, сообщает zakon.kz.

Внимание на соответствующее исследование обратил портал Medical Xpress.

Данный штамм выявили в 2010 году у утки в Китае. Через четыре года ряд случаев зафиксировали в Японии и Южной Корее, причем среди заболевших были и домашние, и дикие птицы. К 2016 году вирус проявился у птиц в Индии, России, Монголии, США, а также в нескольких частях Европы. К 2020 году вспышки H5N8 были обнаружены уже в 46 странах, что указывает на внушающую опасения способность вируса к размножению.

Это, по мнению ученых, говорит о способности вируса стремительно распространяться. Еще больше их обеспокоил случай перекрестного гриппа у семи российских рабочих в декабре 2020 года. Как отмечают Гао и Ши, у инфицированных людей не было никаких симптомов, они были протестированы, и не было никаких признаков, что вирус передавался от одного человека к другому.

Исследователи также отмечают высокую патогенность H5N8, однако бдительный надзор за фермами, рынками и дикими птицами наряду с осуществлением стандартных мер инфекционного контроля может замедлить распространение вируса.

В публикации подчеркивается, что пока не был выявлен тот факт, что вирус передается от человека к человеку. Однако, отмечают ученые, после того, как скрещивание произошло, вирусу обычно не требуется много времени, чтобы адаптироваться к другим жертвам.